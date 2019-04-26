2019-04-26T09:06:07+03:00
Общество

В Омске достроили очередной проблемный дом

Его должны были сдать еще 3 года назад
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске достроили очередной проблемный домВ Омске достроили очередной проблемный домФото: Анастасия Осипова
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Дольщики дома № 113/1 по улице Куйбышева в Омске дождались сдачи дома спустя три года после планируемых сроков сдачи. 65-квартирый дом рядом с СКК имени Блинова должны были достроить еще в 2016 году, но дольщики не получили ключи от квартир до сих пор.

После того, как сроки сдачи дома неоднократно сдвигались, дольщики обратились в прокуратуру, которая и провела проверку в деятельности ООО «Норматив-Инвест».

- Принятые меры прокурорского реагирования, а также системный и постоянный контроль за ситуацией, позволили ввести в эксплуатацию указанный объект недвижимости, - сообщили в прокуратуре.

Накануне стало известно, что все необходимые документы подписаны, а дом подключили к теплу, воде и электричеству 23 апреля 2019 года. В ближайшее время собственники квартир смогут получить ключи и въехать в новые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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