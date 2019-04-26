2019-04-26T07:23:09+03:00
Происшествия

На пожаре в Омской области спасли 7-летнего мальчика

Его увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На пожаре в Омской области спасли 7-летнего мальчикаНа пожаре в Омской области спасли 7-летнего мальчикаФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Пожар случился накануне в районном центре Саргатское в Омской области. Рано утром на улице Северная загорелся кирпичный дом площадью 64 квадратных метра. Соседи увидели дым, который валил из окон дома, и позвонили в пожарную службу.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар возник в одной из комнат дома. Когда спасатели стали обследовать дом, выяснилось, что там находился 7-летний мальчик. Он не смог сам выбраться из горящего дома и уже начал задыхаться от едкого дыма. К счастью, спасатели подоспели вовремя и в специальных масках вынесли ребенка из дома.

Мальчика с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу, а пожар потушили всего за 10 минут. Возможно, сам малыш и спровоцировал возгорание. Спасатели предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В пожаре оказалась повреждена внутренняя отделка дома, мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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