2019-04-26T06:51:30+03:00
Общество

В омской женской колонии устроили салон красоты

Анна МИКУЛА
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Фото: pda.55.fsin.suФото: pda.55.fsin.su
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В омской колонии № 5 устроили настоящий праздник для заключенных там женщин. В исправительное учреждение пригласили консультанта по красоте. Визажист с говорящей фамилией Елена Радостева провела мастер-класс для осужденных. Его разделили на три части. Девушек учили правильно оформлять брови, делать прически и красиво завязывать шарфы.

Новоиспеченные ученицы с интересом участвовали в происходящем в качестве моделей и увлеченно плели косы и накручивали локоны, как в профессиональном салоне красоты.

– Сегодня на мастер-классе лично для себя я узнала много нового, например о косметических средствах. Конечно же, все эти знания я буду использовать в дальнейшем, – поделилась впечатлениями Анастасия Маркина.

– Важно, чтобы каждая женщина помнила, что она прекрасна независимо от того, где она находится. Ведь женщина остается женщиной в любой ситуации. Такие мастер-классы мне очень нравится проводить, потому что я вижу открытые лучистые глаза, вижу, что что-то меняется. Мне нравится делиться тем, что знаю сама, – говорит Елена Радостева.

Фото: pda.55.fsin.su

Фото: pda.55.fsin.su

Фото: pda.55.fsin.su

Фото: pda.55.fsin.su

Фото: pda.55.fsin.su

Фото: pda.55.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU

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