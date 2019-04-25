В Омске ищут пропавшую школьницу, ушедшую из дома накануне

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-25T13:20:39+03:00

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Сегодня родители 15-летней Александры Тэрру пришли с заявлением в полицию. Они заявили, что их дочь ушла из дома на улице 20-го Партсъезда в городке Нефтяников. Когда школьница не вернулась домой родители забеспокоились и стали ей звонить. Однако девочка не выходит с родителями на связь.

В полиции сообщили приметы Александры: рост 160 см, телосложение среднее. Волосы светлые короткие. В момент ухода была одета в синюю ветровку, темно-серые джинсы, темно-синие кроссовки. С собой имеет черный рюкзак.

Сотрудники полиции сейчас ищут школьницу в крупных торговых центрах и опрашивают ее знакомых. Всем, кто что-либо знает о местонахождении школьницы, просят позвонить по телефону 79-36-02.

ИСТОЧНИК KP.RU