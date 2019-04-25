Омичи специально устроили аварию, чтобы получить страховку

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-25T11:29:03+03:00

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Молодые люди в канун Нового года специально устроили аварию с участием «Мерседеса» и «ВАЗа». На «Мерседесе» уже были сильные повреждения из-за предыдущей аварии, поэтому предприимчивые омичи решили устроить еще одну аварию, чтобы отремонтировать машину. Они столкнули «Мерседес» с «ВАЗом» и вызвали на место ДТП аварийных комиссаров. Оформив все документы, они пошли с ними в страховую компанию.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обман омичей раскрыли именно страховщики. Они догадались, что не все повреждения на иномарке были получены в этой аварии и догадались, что мужчины все спланировали.

На омичей завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Они уже признали свою вину и компенсировали страховой компании расходы на экспертизу. Сейчас их дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU