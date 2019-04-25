СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-25T10:21:10+03:00

На майских праздниках за границу не пустят 26 тысяч омичей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В преддверии длинных майских праздников выяснилось, что больше 26 тысяч омичей имеют ограничение на выезд за границу. Такое ограничение на выезд приставы наложили из-за того, что некоторые омичи имеют долги свыше 10 тысяч рублей за жилищно-коммунальных услуги, по алиментам, кредитам или другим платежам.

В пресс-службе судебных приставов напоминают омичам, что они могут в преддверии праздников проверить, имеются ли у них ограничения на выезд. Для этого можно зайти на официальный сайт Службы судебных приставов в раздел интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Также о долгах можно будет узнать завтра, 26 апреля, в некоторых торговых центрах, а также на железнодорожном вокзале и Октябрьском рынке. Подробный список можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU