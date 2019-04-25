2019-04-25T10:15:53+03:00
Общество

В Омске 14-летняя девочка с аппендицитом сбежала с операции

Волонтеры нашли ее только под вечер
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/dobrospasomskФото: vk.com/dobrospasomsk
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14-летнюю Викторию Савельеву привезли в больницу с подозрением на аппендецит. А за три часа до назначенной ей операции школьница сбежала, даже не надев верхней одежды.

Беспокойную пациентку искали полицейские и волонтеры. В итоге обнаружили только вечером. Вика находилась на улице и сильно замерзла.

- В 21.50 в районе дома № 139 по Красному Пути одним из экипажей поискового отряда была обнаружена пропавшая девушка. После этого ее передали сотрудникам полиции, - сообщают волонтеры организации «Доброспас-Омск», участвовавшие в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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