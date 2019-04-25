В Омске студент филфака обворовал книжный магазин

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-25T09:27:36+03:00

У него не было денег, чтобы приобрести книжки легально

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Молодого студента охранники книжного магазина в Кировском округе задержали на выходе. Омич прошел с книгой мимо кассы и не планировал рассчитываться за нее. Охраннику пришлось вызвать полицию. Стражам порядка молодой человек признался, что хотел украсть книгу, потому что у него не было денег, чтобы заплатить за нее.

В полиции рассказали, что 22-летний студент филфака одного из омских университетов до этого украл еще 9 книг из другого магазина. Студент подходил к выбору книг избирательно, среди украденных книжек есть произведения Стругацких, Камю, Пелевина и Ремарка.

На студента завели уголовное делоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На преступление его толкнула тяга к прекрасному и отсутствие денег. Книги он не планировал продавать, студент попросту хотел прочесть произведения великих классиков. На омича завели уголовное дело по статье «Кража», сумма ущерба магазину – почти 3 тысячи рублей.

Отметим, что в комментариях омичи просят полицейских пожалеть бедного студента – быть может, у него не было другого способа прочесть книги.

ИСТОЧНИК KP.RU