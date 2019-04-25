2019-04-25T09:19:16+03:00
Общество

Полицейские в Омске изъяли из магазина 317 бутылок нелегального алкоголя

Также они нашли там больше 1,5 тысячи пачек сигарет без документов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Полицейские в Омске изъяли из магазина 317 бутылок нелегального алкоголяПолицейские в Омске изъяли из магазина 317 бутылок нелегального алкоголяФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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С контрольной закупкой полицейские пришли в один из продуктовых магазинов в Марьяновском районе Омской области. Они выяснили, что у 54-летней женщины, которая работала продавцом в этом магазине, нет документов на алкоголь и сигареты. Тем не менее, в магазине был представлен широкий выбор как табака, так и алкогольной продукции.

В полиции сообщили, что из районного магазина их сотрудники изъяли 317 единиц немаркированной алкогольной продукции и 1622 единицы немаркированной табачной продукции. Весь товар стражи порядка направили на экспертизу, которая покажет, насколько продукция вредна для употребления. Виновных будут наказывать уже после экспертизы, по всей видимости, владельцу магазина придется заплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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