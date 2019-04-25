Организаторам подпольного казино в Омске дали до 1,5 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-25T08:47:35+03:00

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Пятерых омичей за организацию подпольного казино судили в Кировском районном суде Омска. Трое мужчин и двое женщин вместе придумали, как подзаработать денег и решили организовать подпольное казино. Они нашли помещение по улице Москаленко, там они предлагали омичам играть в азартные игры – покер и рулетку. У каждого из организаторов была особая роль – кто-то выполнял обязанности крупье, кто-то помогал клиента обменивать выигранные фишки на деньги. Следователям удалось распознать нелегальный бизнес и арестовать всех организаторов. Оказалось, что казино проработало чуть больше года.

В пресс-службе Кировского районного суда сообщили, что всех пятерых организаторов осудили. В зависимости от исполняемых ролей им назначили от 6 месяцев тюрьмы до 1,5 года. Также они должны будут заплатить крупные штрафы – от 50 до 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU