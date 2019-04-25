2019-04-25T08:47:35+03:00
Общество

Организаторам подпольного казино в Омске дали до 1,5 года тюрьмы

Также они должны будут заплатить крупные штрафы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Организаторам подпольного казино в Омске дали до 1,5 года тюрьмыОрганизаторам подпольного казино в Омске дали до 1,5 года тюрьмыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пятерых омичей за организацию подпольного казино судили в Кировском районном суде Омска. Трое мужчин и двое женщин вместе придумали, как подзаработать денег и решили организовать подпольное казино. Они нашли помещение по улице Москаленко, там они предлагали омичам играть в азартные игры – покер и рулетку. У каждого из организаторов была особая роль – кто-то выполнял обязанности крупье, кто-то помогал клиента обменивать выигранные фишки на деньги. Следователям удалось распознать нелегальный бизнес и арестовать всех организаторов. Оказалось, что казино проработало чуть больше года.

В пресс-службе Кировского районного суда сообщили, что всех пятерых организаторов осудили. В зависимости от исполняемых ролей им назначили от 6 месяцев тюрьмы до 1,5 года. Также они должны будут заплатить крупные штрафы – от 50 до 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобильные опции - как не запутаться в предложениях современных автопроизводителей?
В Омске стартовал Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО»
В Омске две иномарки после столкновения влетели в дом
В Омске обещают установить 60-метровое колесо обозрения
Омичи специально устроили аварию, чтобы получить страховку
Cirque du Soleil при поддержке SKODA AUTO представляет шоу «ТОРУК – Первый полет»
Стала известна дата последнего звонка в Омске
Омичей приглашают на ВЫСТАВКУ "Сибирская строительная неделя 2019"
На майских праздниках за границу не пустят 26 тысяч омичей
В Омске 14-летняя девочка с аппендицитом сбежала с операции
В Омске студент филфака обворовал книжный магазин
Полицейские в Омске изъяли из магазина 317 бутылок нелегального алкоголя
Омский школьник, который упал животом на штырь забора, рассказал как все произошло
«Комсомолка» публикует видео из дома, где омич пытался сжечь в печи внука
Омич ищет сестру, пропавшую после поездки на электричке
В Омске эвакуировали школу
Омичка выпала из переполненного автобуса и отсудила 45 тысяч
В Омск придет резкое похолодание со снегом
Омичка во дворе сбила 10-летнего велосипедиста
Омичей, вырастивших коноплю в квартире, посадили на 6 лет
В Омске школьник перелезал через забор и проткнул штырем живот
Тару затянуло едким дымом из-за пожара на мусорном полигоне
Омич, пытавшийся сжечь внука в печи, согласен, что должен сидеть в СИЗО
Омичей в Пасху зовут на Соборную площадь
Омск накрыла пыльная буря
В Омске «Камаз» насмерть сбил велосипедиста
Омские чиновники не хотят увеличивать время бесплатной пересадки