Омич ищет сестру, пропавшую после поездки на электричке
В социальных сетях омич Константин Черняев просит помочь в поиске его пропавшей сестры. Он рассказал, что сестра выехала неделю назад, 18 апреля, из Татарска (Новосибирская область). Тогда она позвонила брату и сказала, что скоро приедет. После этого он больше не смог с ней связаться.
- Помогите найти сестру Егорова Екатерина Геннадьевна 26.10.1994 года рождения. Уехала из города Татарск в город Омск 18.04.2019. Последний раз выходила на связь в тот же день в 18.40, сказала, что купила билет на электричку Омск-Татарск. После телефон был выключен, на связь не выходит, - написал мужчина.
Всех, кто может что-то знать о местонахождении девушки, омич просит позвонить в полицию или сообщить ему.
ИСТОЧНИК KP.RU