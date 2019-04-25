2019-04-25T08:07:17+03:00
Общество

Омич ищет сестру, пропавшую после поездки на электричке

Она не выходит на связь
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич ищет сестру, пропавшую после поездки на электричкеОмич ищет сестру, пропавшую после поездки на электричкеФото: vk.com
Изменить размер текста:

В социальных сетях омич Константин Черняев просит помочь в поиске его пропавшей сестры. Он рассказал, что сестра выехала неделю назад, 18 апреля, из Татарска (Новосибирская область). Тогда она позвонила брату и сказала, что скоро приедет. После этого он больше не смог с ней связаться.

- Помогите найти сестру Егорова Екатерина Геннадьевна 26.10.1994 года рождения. Уехала из города Татарск в город Омск 18.04.2019. Последний раз выходила на связь в тот же день в 18.40, сказала, что купила билет на электричку Омск-Татарск. После телефон был выключен, на связь не выходит, - написал мужчина.

Всех, кто может что-то знать о местонахождении девушки, омич просит позвонить в полицию или сообщить ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24