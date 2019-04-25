Омич ищет сестру, пропавшую после поездки на электричке

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-25T08:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях омич Константин Черняев просит помочь в поиске его пропавшей сестры. Он рассказал, что сестра выехала неделю назад, 18 апреля, из Татарска (Новосибирская область). Тогда она позвонила брату и сказала, что скоро приедет. После этого он больше не смог с ней связаться.

- Помогите найти сестру Егорова Екатерина Геннадьевна 26.10.1994 года рождения. Уехала из города Татарск в город Омск 18.04.2019. Последний раз выходила на связь в тот же день в 18.40, сказала, что купила билет на электричку Омск-Татарск. После телефон был выключен, на связь не выходит, - написал мужчина.

Всех, кто может что-то знать о местонахождении девушки, омич просит позвонить в полицию или сообщить ему.

ИСТОЧНИК KP.RU