СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-25T07:52:21+03:00

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В социальных сетях омичи опубликовали фотографии и рассказали, что в Омске эвакуировали школу № 144 на Левом берегу. По фотографиям видно, что всех школьников, учителей и персонал вывели на улицу. Сейчас в Омске идет дождь, поэтому ученикам приходится мокнуть на улице и ждать, пока их запустят в здание.

Пока точно неизвестно, почему в школе проводится эвакуация. В комментариях ученики школы написали, что кто-то из учащихся младших классов нажал кнопку пожарной сигнализации. На вызов тут же приехали пожарные. Когда спасатели поймут, что опасности в здании нет, всех снова запустят в школу, чтобы продолжить занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU