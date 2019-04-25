Омичка выпала из переполненного автобуса и отсудила 45 тысяч

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-25T07:49:50+03:00

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Инцидент произошел 28 июля. Местная жительница пыталась уехать из СНТ «Яблонька» и забралась в переполненный автобус. Водитель сначала закрыл двери, потом открыл снова. Пассажирка этого не ожидала и выпала на дорогу, сильно ударившись. Водитель не оказал ей помощь и не вызвал скорую. Пострадавшей пришлось самостоятельно добираться до города и обращаться в больницу. Врач диагностировал у нее перелом руки, женщину надолго госпитализировали.

В добровольном порядке в «Омскоблавтотрансе», отвечающем за пригородный маршрут, где произошло ЧП, компенсировать причиненный вред отказались. Тогда потерпевшая обратилась в суд. Сначала постановили выплатить ей только 15 тысяч рублей. Женщина обжаловала это решение.

- Судебная коллегия по гражданским делам, согласившись с заключением прокуратуры, изменила решение суда, увеличив размер компенсации морального вреда и штрафа до 45 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU