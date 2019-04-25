В Омск придет резкое похолодание со снегом

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-25T07:37:10+03:00

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По прогнозам синоптиков погода в нашем регионе сильно испортится в ближайшие дни. В Омске и области пойдет мокрый снег, дождь и подует сильный ветер. Непогода задержится у нас на несколько дней.

Так, по сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня температура воздуха не поднимется выше 7 градусов и весь день будет идти дождь. Завтра в Омске и области синоптики обещают похолодание, ожидается мокрый снег. Температура днем будет +2..+7 градусов, а ночью -4 градуса. Также подует сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такая же погода ожидается в Омске и в субботу. Похолодает до -3..-8, днем +3..+8.

По данным открытых интернет-источников резкое похолодание сменится в Омске таким же резким потеплением. В воскресенье ожидается до +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU