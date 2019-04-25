Омичка во дворе сбила 10-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-25T07:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла накануне вечером около шести часов на лице Нефтезаводская в городке Нефтяников в Омске. 41-летняя женщина на машине марки «Нисан Куб» ехала по междворовому проезду по Нефтезаводской. В районе дома № 36 прямо ей под колеса внезапно выскочил мальчик на велосипеде. Омичка не смогла вовремя среагировать и сбила школьника.

В пресс-службе Госавтоинспекции, рассказали, что 10-летний школьник от сильного удара получил травмы. Приехавшие на место происшествия медики увезли подростка в больницу. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии и ищут виновных в происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU