Омичка во дворе сбила 10-летнего велосипедиста
Мальчика увезли в больницу
Омичка во дворе сбила 10-летнего велосипедистаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла накануне вечером около шести часов на лице Нефтезаводская в городке Нефтяников в Омске. 41-летняя женщина на машине марки «Нисан Куб» ехала по междворовому проезду по Нефтезаводской. В районе дома № 36 прямо ей под колеса внезапно выскочил мальчик на велосипеде. Омичка не смогла вовремя среагировать и сбила школьника.
В пресс-службе Госавтоинспекции, рассказали, что 10-летний школьник от сильного удара получил травмы. Приехавшие на место происшествия медики увезли подростка в больницу. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии и ищут виновных в происшествии.
ИСТОЧНИК KP.RU