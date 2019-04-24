СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-24T14:37:59+03:00

Омичей, вырастивших коноплю в квартире, посадили на 6 лет Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Молодые омичи решили подзаработать на наркотиках и организовали у себя дома теплицу, где выращивали коноплю. Семена и оборудование для выращивания предприимчивые омичи купили через интернет. Весной они собрали богатый урожай и получили около 800 граммов наркотиков, которые планировали продать.

- Однако преступный умысел не был доведен до конца по причине того, что они были задержаны сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты из оборота. В судебном заседании подсудимые вину признали частично, отрицая наличие предварительной договоренности и умысла на сбыт наркотика, - рассказали в прокуратуре.

По решению суда омичей признали виновными и назначили им по 6 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU