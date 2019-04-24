Тару затянуло едким дымом из-за пожара на мусорном полигоне

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-24T14:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тары на севере Омской области в социальных сетях массово жалуются на едкий запах у них в городе. Местные жители даже нашли источник запаха. Оказалось, что пожар случился на мусорном полигоне, который расположен недалеко от Тары. Жители жалуются, на то, что в городе стало трудно дышать – пахнет жженой резиной.

- В администрации Тарского района сообщили, что возгорание произошло на полигоне бытовых отходов, тушение проводилось двумя мотопомпами, в настоящее время открытого огня нет. На территории организовано дежурство специализированных служб, администрация и МЧС держат тему на контроле, угрозы перехода возгораний на лесной массив и г. Тару не прогнозируется, - рассказали в облправительстве.

Несмотря на то, что открытого огня на полигоне нет, мусор там продолжает тлеть, поэтому едкий дым заполонил все вокруг. Местные жители также жалуются на то, что в округе горят леса, дым от пожаров также идет в город.

ИСТОЧНИК KP.RU