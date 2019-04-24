2019-04-24T13:51:39+03:00
Общество

Омич, пытавшийся сжечь внука в печи, согласен, что должен сидеть в СИЗО

Ленинский суд на два месяца отправил его в камеру
Анна МИКУЛАЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, пытавшийся сжечь внука в печи, согласен, что должен сидеть в СИЗООмич, пытавшийся сжечь внука в печи, согласен, что должен сидеть в СИЗОФото: Анна МИКУЛА
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Сегодня в Ленинском суде Омска суд будут избирать меру пресечения для деда, который чуть не убил своего внука. Напомним, жуткая история произошла накануне. Омичка оставила своего 2-летнего сына у бабушки с дедушкой и ушла по своим делам. Деду, который практически не выходил из запоя, привиделось, что в его внука кто-то вселился и решил его сжечь в печи. Он вытолкал из дома бабушку мальчика, закрыл дверь и опустил ребенка в печь. К счастью, малыша спасла его бабушка, вовремя ворвавшаяся в дом. У ребенка сейчас ожоги 50% тела, он находится в коме в реанимации.

Семья, в которой все произошло неблагополучная. «Комсомолке» стало известно, что следователи, которые пришли на следующий день опрашивать бабушку и мать малыша, не смогли с ними поговорить – настолько они были пьяны. Для деда же сейчас избирают меру пресечения. В суде он закрывается от журналистов и всем своим видом показывает раскаяние – у мужчины дрожат руки и голос. Он заявил судье, что согласен с тем, чтобы его отправили в СИЗО на время следствия. Кстати, сразу после преступления он сбежал, поэтому, Ленинский суд на два месяца отправил его в камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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