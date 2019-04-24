Омичей в Пасху зовут на Соборную площадь

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-24T13:36:37+03:00

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В Омске на празднование Пасхи, которое состоится уже в это воскресенье, 28 апреля, запланированы массовые мероприятия. В 14.00 в это воскресенье омичей зовут на Соборную площадь. Именно там пройдут основные мероприятия. Омичей зовут поучаствовать в большом пасхальном хороводе, украсить яйца и поучаствовать в спортивных состязаниях. Также на Соборной площади организуют контактный зоопарк.

В облправительстве сообщили, что на Пасху в Омске планируют установить рекорд – собрать 10 тысяч яиц в одной картине. Потом их планируют раздать всем собравшимся омичам. Главным же событием праздника станет раздача Благодатного огня, которая состоится в 16.30.

1 мая омичей зовут на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Начало концерта - в 19.00 в Концертном зале Омской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU