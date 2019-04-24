Омск накрыла пыльная буря

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-24T13:12:28+03:00

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В социальных сетях омичи поделились фотографиями необычного погодного явления. Внезапно Омск накрыла сильная пыльная буря – подул ветер, в городе потемнело, а через некоторое время пошел дождь. Омичи пожаловались, что пыль с городских улиц поднялась до 8 этажа так, что скрыла за собой соседние дома.

Однако непогода продлилась в городе недолго. Спустя несколько минут пыльная буря прекратилась, сначала пошел небольшой дождь, а потом и вовсе выглянуло солнце. Отметим, что сегодня и завтра синоптики не обещают сильных осадков, а 26 апреля в Омске прогнозируют похолодание и дождь с мокрым снегом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/705048" frameborder="0"></iframe> Пыльная буря в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU