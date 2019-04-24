Омские чиновники не хотят увеличивать время бесплатной пересадки

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-24T12:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Омского городского совета в очередной раз выступили на сегодняшнем заседании с инициативой от омичей, которые живут на окраине города. Они не успевают сделать бесплатную пересадку по карте «Омка», которая действует в течение 45 минут. Омичам было бы удобнее, если бы такая пересадка была возможна в течение часа, за это время они как раз успевали бы добираться до крупных пересадочных узлов с окраин города. Однако чиновники пока не спешат идти навстречу омичам, аргументируя тем, что городскому бюджету это будет дорого стоить.

- Это не повлияет на расходы муниципальных предприятий, но существенно отразится на выручке. Они недополучат 28 млн рублей, это существенная сумма. Сократятся налоговые отчисления. Цена вопроса слишком велика, позиция департамента по этому вопросу отрицательна! - сказал глава дептранса Александр Вялков.

ИСТОЧНИК KP.RU