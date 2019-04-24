2019-04-24T11:04:40+03:00
Общество

Омичей, парковавших машины на тротуаре Любинского проспекта, нашли и оштрафовали

Им придется заплатить всего тысячу рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей, парковавших машины на тротуаре Любинского проспекта, нашли и оштрафовалиОмичей, парковавших машины на тротуаре Любинского проспекта, нашли и оштрафовалиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В социальных сетях на минувших выходных омичи были возмущены поведением молодежи на Любинском проспекте. Молодые люди заехали на своих машинах прямо на тротуар проспекта, включили там громкую музыку и вели себя очень шумно. На недавно отремонтированных тротуарах они устроили фотосессию, а затем уехали.

Внимательные омичи все засняли на видео и выложили в социальные сети. На видео из соцсетей хорошо были видны как владельцы машин, так и номера, поэтому полицейским не составило труда найти нарушителей. Ими оказались 19-летние парни, которые уже признались, что это они припарковались на тротуаре. Как рассказали в полиции, молодые люди получили штрафы в 1000 рублей. Однако неизвестно, остановит ли молодежь от подобных нарушений.

Омичи, парковавшие машину на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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