2019-04-24T10:33:40+03:00
Общество

Под мостами в Омске полицейские нашли закладки с наркотиками

Их раскладывали жители Бурятии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под мостами в Омске полицейские нашли закладки с наркотикамиПод мостами в Омске полицейские нашли закладки с наркотикамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Полицейские в Омске поймали двух 30-летних жителей Бурятии, которые прибыли в наш город для распространения наркотиков. Наркокурьеров поймали как раз в тот момент, когда они делили закладку на улице Сажинской. При них оперативники нашли около 4 граммов наркотика «соль», а в их квартире еще 340 граммов. Жителя Бурятии пришлось показать полицейским места, где они сделали закладки. Под Октябрьским и Фрунзенским мостом стражи порядка нашли закладки, где было еще около 50 граммов соли.

В полиции рассказали, что мужчины работали курьерами в интернет-магазине по продаже наркотиков. Ежемесячно они приезжали в Омск, чтобы сделать несколько крупных закладок с наркотиками. Сейчас мужчин заключили под стражу, им может грозить пожизненное лишение свободы.

Под мостами В Омске полицейские нашли закладки с наркотиками .

ИСТОЧНИК KP.RU

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