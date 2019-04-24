Омича, обматерившего полицейских, будут судить

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-24T09:55:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло в районе торгового центра «На Бархатовой» в Омске. Посетители торгового центра позвонили в полицию с жалобами на неадекватного пьяного мужчину. Он ругался матом на прохожих и приставал к ним. На вызов приехали полицейские, которые попытались усмирить буйного омича, однако беседа на него не подействовала. Он стал кидаться на полицейских и грубо их обзывать.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, В отношении 29-летнего нарушителя утверждено обвинительное заключение по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и направлено в суд. Также известно, что этого же мужчину уже судили по такой же статье. Тогда ему назначили 5 месяцев исправительных работ и удерживали 5% от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU