В Омске городской фонтан отремонтировали монтажной пеной

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-24T08:29:49+03:00

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В социальных сетях в группе «Общество охраны памятников» появилась фотография отремонтированного фонтана в сквере напротив Транспортной Академии в центре города. Фонтан рабочие там отремонтировали монтажной пеной. Несмотря на то, что такой выбор материала очень сомнителен, рабочие заделали им трещины в основании фонтана, и по его периметру. Скорее всего, такой ремонт долго не выдержит, пену размоет вода, и фонтан нужно будет вскоре ремонтировать.

- Многим известен фонтан напротив академии транспорта, в сквере 30-летия ВЛКСМ, но не многие знают, что называется фонтан «Изобилие» и символизирует изобилие достижений народного хозяйства в виде различных агрокультур. Однако, точно можно сказать, что в 2019 нет изобилия строительных материалов, так как отремонтировать щели решили монтажной пеной, - написали в паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU