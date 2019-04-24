2019-04-24T07:27:22+03:00
Общество

Омские фанаты встретятся с игроками «Авангарда» 26 апреля

Для болельщиков организуют концерт, на котором выступит «Уматурман»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ХК "Авангард"Фото: ХК "Авангард"
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Омский «Авангард» на закрытие сезона приедет в Омск и организует встречу с болельщиками. Напомним, омичи стали серебряными призерами завершившегося чемпионата КХЛ. С медалями они приедут в Омск уже в эту пятницу, 26 апреля. Для омичей организуют большой праздник на площади перед ТК «Континент». Начало мероприятия в пятницу, в 19.00.

- Закончим этот сезон вместе, на позитивной ноте, ведь мы короли Востока, мы стали лучшими в своей конференции и привезли домой серебряные медали чемпионата! . «Ястребы» ждут своих болельщиков не меньше, чем вы ждали их!, - говорится в сообщении на сайте «Авангарда»

Также всех болельщиков ждет сюрприз, ястребы в Омск привезут известную рок-группу «Уматурман». Вход на концерт будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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