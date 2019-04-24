Клещи в Омской области покусали уже больше 150 сибиряков

СЕГОДНЯ 05:02 2019-04-24T05:02:05+03:00

Власти обрабатывают парки и скверы от них

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Продолжают свирепствовать клещи в Омской области. На данный момент они покусали уже 153 человека. Среди них - 77 детей.

- В лабораториях исследовано 153 клеща, снятых с людей. Из них зараженных вирусом энцефалита – 3,9 %, боррелиями – 4,4 %, зараженных возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено, – говорится в сообщении.

Добавим, что сейчас власти обрабатывают городские парки и скверы от клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU