Клещи в Омской области покусали уже больше 150 сибиряков
Власти обрабатывают парки и скверы от них
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Продолжают свирепствовать клещи в Омской области. На данный момент они покусали уже 153 человека. Среди них - 77 детей.
- В лабораториях исследовано 153 клеща, снятых с людей. Из них зараженных вирусом энцефалита – 3,9 %, боррелиями – 4,4 %, зараженных возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено, – говорится в сообщении.
Добавим, что сейчас власти обрабатывают городские парки и скверы от клещей.
ИСТОЧНИК KP.RU