2019-04-23T14:46:19+03:00
Общество

В Омске хотят продлить маршрут 47 автобуса

Планируется, что он будет ездить до Больших Полей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске хотят продлить маршрут 47 автобусаВ Омске хотят продлить маршрут 47 автобусаФото: пресс-служба администрации города Омска
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Стало известно о планах городской мэрии продлить маршрут № 47. Сейчас он ездит по маршруту «Гашека – микрорайон Амур-2». Однако по словам заместителя директора департамента транспорта Игоря Кожухова с перевозчиком уже достигнута договоренность о том, чтобы продлить этот маршрут. Планируется, что в скором времени он будет ездить до микрорайона Большие Поля.

Если 47-й автобус будет ходить до Больших Полей, то его маршрут может стать длиннее почти на 2,5 километра. Сейчас он ходит только до микрорайона «Амур-2», его обслуживает частный перевозчик. В дептрансе пока не уточнили, когда именно автобусы на маршруте начнут ходить до Больших Полей, однако если договоренность с перевозчиком уже достигнута, то это может произойти в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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