СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-23T14:29:44+03:00

Омич устроил дома наркопритон, чтобы заработать на выпивку Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Мужчина может сесть в тюрьму на 4 года

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Полицейские в Оконешниковском районе Омской области накрыли наркопритон в одном из домов поселка. 42-летний безработный мужчина в собственный дом пускал наркоманов, которым негде было употреблять наркотики. За небольшое вознаграждение в виде сигарет и алкоголя он охранял вход и выход из дома, впуская туда только знакомых «клиентов».

- При обследовании жилого помещения изъяты предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотиков. В ходе расследования уголовного дела дознавателям предстоит допросить подозреваемого и не менее 3 свидетелей, употреблявших наркотические средства в квартире злоумышленника, - рассказали в полиции.

Омич уже имел 11 судимостей за разные кражи, поэтому за содержание наркопритона ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU