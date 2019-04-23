Омич устроил дома наркопритон, чтобы заработать на выпивку
Полицейские в Оконешниковском районе Омской области накрыли наркопритон в одном из домов поселка. 42-летний безработный мужчина в собственный дом пускал наркоманов, которым негде было употреблять наркотики. За небольшое вознаграждение в виде сигарет и алкоголя он охранял вход и выход из дома, впуская туда только знакомых «клиентов».
- При обследовании жилого помещения изъяты предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотиков. В ходе расследования уголовного дела дознавателям предстоит допросить подозреваемого и не менее 3 свидетелей, употреблявших наркотические средства в квартире злоумышленника, - рассказали в полиции.
Омич уже имел 11 судимостей за разные кражи, поэтому за содержание наркопритона ему может грозить до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU