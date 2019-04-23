Омские стобалльники по ЕГЭ поделились с выпускниками советами сдачи экзаменов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-23T14:00:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Для омских выпускников организовали встречу с высокобалльниками ЕГЭ по литературе прошлых лет. Они рассказали выпускникам этого года о приемах безупречной сдачи экзаменов. Встреча прошла в рамках инициированной Рособрнадзором всероссийской акции «100 баллов для победы». Акция проходит уже второй год, в прошлом году школьникам рассказывали о советах сдачи экзамена по истории и обществознанию.

Бывшие выпускники, которые набрали высокие баллы по ЕГЭ помогли школьникам лучше понять процедуру экзамена и снять напряжение перед экзаменационной порой. Учителя русского языка и литературы, выпускники прошлых лет рассказали о своих лайфхаках для подготовки к экзаменам. В качестве экспертов на площадке акции выступили члены предметных комиссий ЕГЭ по литературе и русскому языку.

- Тем, кто собирается сдавать литературу, необходимо, прежде всего, безупречно знать тексты литературных произведений. Я старалась много читать и наверстать то, что изучали в ранних классах, и уже позабылось в памяти. Если нет внутреннего спокойствия, то ничего не поможет, литературу просто надо чувствовать и быть уверенным в своих силах, - отметила филологического факультета Омского государственного педагогического университета Арина Кондакова.

Нынешние студенты, получившие на ЕГЭ по литературе высокие баллы, не советуют пользоваться шпаргалками. Также преподаватели отмечают, что важно знать критерии оценивания, а при изложении собственного мнения важно следовать классической композиции ответа, в котором есть вступление, основная часть с аргументацией и выводы. Студенты посоветовали следить за временем, чтобы его хватило на все задания. Самое важное в подготовке к экзамену – это практика и правильный настрой.

- Не нервничайте, высыпайтесь, правильно питайтесь, побольше гуляйте и настройтесь на позитив – я все смогу, я все знаю, - подвела итог встречи ее модератор, учитель русского языка и литературы гимназии № 115 Татьяна Мисюрова.

ИСТОЧНИК KP.RU