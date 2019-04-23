Двое омичей украли якоря, чтобы сдать их на металлолом

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-23T13:25:37+03:00

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Работник судоремонтного предприятия в Омске заметил на территории омичей, которые несли якоря. Он заподозрил неладное и позвонил в полицию. Прибыв к месту происшествия, росгвардейцы заметили двух омичей, которые несли якоря. Один из мужчин, увидев людей в форме, бросил якорь и стал убегать.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что они перегородили выезд с предприятия служебным автомобилем. 35-летний мужчина сначала не признавался, что украл якоря, однако потом рассказал, что кражу задумал давно и хотел сдать их в металлолом. Омичи, которых поймали с поличным, уже неоднократно были судимы за разные преступления. Сейчас им грозит еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU