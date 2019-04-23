Омичи в Новомосковке сожгли недавно установленные мусорные баки

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-23T13:23:25+03:00

В этом районе жители не жаловались на вывоз мусора

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Все случилось в поселке Новомосковка по Омском. По сообщению регионального оператора «Магнит» все пять новых баков, установленных в одном из дворов, сожгли местные жители. Баки приобретались за счет оператора, мусор из них вывозили регулярно, а омичи оттуда не жаловались на работу «Магнита», поэтому неизвестно, зачем местным жителям понадобилось сжигать установленные для них баки.

- Был ли это намеренный акт вандализма или пожар произошел случайно, установят правоохранительные органы, – прокомментировали ситуацию в компании «Магнит».

В Омске такие случаи происходят регулярно. Например, отремонтированные Любинский проспект и улица Чокана Валиханова нередко страдают от рук вандалов – там бьют стекла на переходах, на некоторых благоустроенных территориях воруют саженцы и топчут цветы в клумбах.

ИСТОЧНИК KP.RU