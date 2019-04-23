В омском парке нашли труп собаки, завернутый в простыню

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-23T12:25:27+03:00

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В социальных сетях написала омичка, которая с детьми гуляла в парке «Зеленый остров». В лесу дети женщины нашли труп породистой собаки, завернутый в простыню.

- В парке на Зеленом острове, прогуливаясь, дети обнаружили и сфотографировали вот такой ужас! Собака в наморднике, завернута в простыню... Неужели не нашли человеческого способа избавиться от собаки? – написала женщина.

Неизвестно, почему собака оказалась в парке в центре города, также непонятно и от чего она умерла. По всей видимости, от собаки решили избавиться ее хозяева, которые предварительно усыпили пса и оставили в лесу, в надежде, что его никто не найдет. В комментариях омичи предположили, что хозяева собаки попросту не захотели платить деньги за кремацию или погребение животного.

ИСТОЧНИК KP.RU