Семье подростка, героически погибшего при спасении детей из котлована в Омске, деньги на похороны переводят со всей страны

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-23T12:10:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Артур Рахимов увидел тонущих детей на пруду на улице 6-я Крайняя и, не раздумывая, бросился на помощь. Мальчик ценою своей жизни спас школьника, а когда хотел помочь еще одному мальчику, ушел под лед и уже не смог вынырнуть. К сожалению, 8-летнего ребенка и Артура спасти уже не удалось. Тела Артура и мальчика достали прибывшие на место трагедии водолазы. Сейчас семья Артура просит помочь деньгами на похороны, достаток у семьи очень маленький, но они хотят достойно похоронить подростка. Откликнуться можно здесь.

- Бабушка говорила , что шлют не знакомые люди и даже из других городов. Спасибо Вам большое. Мы тоже собрали на работе. И наши военные, 242 Учебный центр ВДВ складывается, чтобы поддержать, - написала «Комсомолке» подруга семьи Рахимовых.

ИСТОЧНИК KP.RU