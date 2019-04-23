2019-04-23T12:10:57+03:00
Общество

Семье подростка, героически погибшего при спасении детей из котлована в Омске, деньги на похороны переводят со всей страны

Родители собирают деньги на похороны мальчика
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Личный архивФото: Личный архив
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Артур Рахимов увидел тонущих детей на пруду на улице 6-я Крайняя и, не раздумывая, бросился на помощь. Мальчик ценою своей жизни спас школьника, а когда хотел помочь еще одному мальчику, ушел под лед и уже не смог вынырнуть. К сожалению, 8-летнего ребенка и Артура спасти уже не удалось. Тела Артура и мальчика достали прибывшие на место трагедии водолазы. Сейчас семья Артура просит помочь деньгами на похороны, достаток у семьи очень маленький, но они хотят достойно похоронить подростка. Откликнуться можно здесь.

- Бабушка говорила , что шлют не знакомые люди и даже из других городов. Спасибо Вам большое. Мы тоже собрали на работе. И наши военные, 242 Учебный центр ВДВ складывается, чтобы поддержать, - написала «Комсомолке» подруга семьи Рахимовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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