Прокуратура: норматив на мусор в Омске посчитали неправильно

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-23T11:47:52+03:00

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Мусорная реформа в Омске стартовала 1 апреля. Однако с самого начала не все пошло гладко. Многие омичи стали жаловаться, что мусор в их дворах никто не вывозит. Другие горожане стали возмущались, что тариф на мусор в 133 рубля с человека – слишком высокий. После жалоб горожан прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что норматив на мусор действительно посчитали не совсем правильно.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что при расчете норматива неправильно рассчитали количество домов, которое приходится на одну контейнерную площадку. Например, некоторыми контейнерными площадками пользуются несколько домов, а в РЭК посчитали, что ей пользуется только дом, к которому она приписана. Соответственно, при расчете тарифа расходы по содержанию этой площадки делили на количество жильцов одного дома, а не нескольких. Так, средняя цифра получилась несколько выше. Сейчас по предписанию прокуратуры, нормативы будут пересматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU