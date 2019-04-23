2019-04-23T11:47:52+03:00
Общество

Прокуратура: норматив на мусор в Омске посчитали неправильно

Теперь его будут пересматривать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Прокуратура: норматив на мусор в Омске посчитали неправильноПрокуратура: норматив на мусор в Омске посчитали неправильноФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Мусорная реформа в Омске стартовала 1 апреля. Однако с самого начала не все пошло гладко. Многие омичи стали жаловаться, что мусор в их дворах никто не вывозит. Другие горожане стали возмущались, что тариф на мусор в 133 рубля с человека – слишком высокий. После жалоб горожан прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что норматив на мусор действительно посчитали не совсем правильно.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что при расчете норматива неправильно рассчитали количество домов, которое приходится на одну контейнерную площадку. Например, некоторыми контейнерными площадками пользуются несколько домов, а в РЭК посчитали, что ей пользуется только дом, к которому она приписана. Соответственно, при расчете тарифа расходы по содержанию этой площадки делили на количество жильцов одного дома, а не нескольких. Так, средняя цифра получилась несколько выше. Сейчас по предписанию прокуратуры, нормативы будут пересматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мусорная реформа в Омске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске хотят продлить маршрут 47 автобуса
Двухлетний омский малыш, которого пытался сжечь в печи дед, находится в коме
«Росводоканал Омск» продолжает акцию «Кубометры в подарок»
Омич устроил дома наркопритон, чтобы заработать на выпивку
Омские стобалльники по ЕГЭ поделились с выпускниками советами сдачи экзаменов
Двое омичей украли якоря, чтобы сдать их на металлолом
Омичи в Новомосковке сожгли недавно установленные мусорные баки
В омском парке нашли труп собаки, завернутый в простыню
Семье подростка, героически погибшего при спасении детей из котлована в Омске, деньги на похороны переводят со всей страны
Появилось видео с мужчиной, спасавшим детей из проруби в Омске
Омичи угнали машины с картодрома и катались на них по улицам
Омские теплоэнергетики в числе лучших
Уникальный юбилей
В МЧС разрешили омичам жарить шашлыки на майские выходные
Омские следователи выясняют, почему женщина избила полицейского рыбой
Канадский экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни
За загрязнение земель сельхозназначения суд назначил штраф
Омичей приглашают на ВЫСТАВКУ "Сибирская строительная неделя 2019"
В Омске на одного мастера спорта стало больше
Омичей напугало объявление о тревоге от МЧС, прервавшее ночную трансляцию по ТВ
В Омске поймали пару, которая организовала интернет-магазин с наркотиками
Бывшего омского главного пристава пристава Витрука перевели под домашний арест