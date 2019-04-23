Омские следователи выясняют, почему женщина избила полицейского рыбой

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-23T10:07:39+03:00

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Инцидент произошел на станции Барабинск 15 апреля. К женщине, торговавшей на перроне, подошел страж порядка и сообщил, что делать это нельзя. В качестве аргумента в споре продавщица схватила копченую рыбу и избила ей полицейского.

Согласно формулировке Омского следственного отдела Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, индивидуальная предпринимательница причинила своему оппоненту физическую боль и телесные повреждения.

Женщину подозревают в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU