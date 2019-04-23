Омичей напугало объявление о тревоге от МЧС, прервавшее ночную трансляцию по ТВ
Как выяснилось, существует довольно много омичей, которые смотрят телевизор по ночам. Многих из них напугало загадочное сообщение, появившееся вместо прерванной трансляции.
- Внимание! Говорит Штаб гражданской безопасности Омской области! Граждане! Объявлен учебный сигнал: «Внимание всем». Просим сохранять спокойствие и действовать в обычном режиме, как вас учат на занятиях по гражданской обороне, - говорилось в послании.
По утверждению телезрителей, трансляцию по всем каналам прервали в час ночи и показали это сообщение несколько раз подряд.
Заверение, что тревога учебная, не успокоило людей. Особенно их озадачило, что надо действовать в каком-то обычном режиме. Они начали узнавать в соцсетях, что это было. Судя по всему, спасатели просто решили проверить систему оповещения.
ИСТОЧНИК KP.RU