Омичей напугало объявление о тревоге от МЧС, прервавшее ночную трансляцию по ТВ

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-23T09:00:01+03:00

Как выяснилось, она была учебной

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Как выяснилось, существует довольно много омичей, которые смотрят телевизор по ночам. Многих из них напугало загадочное сообщение, появившееся вместо прерванной трансляции.

- Внимание! Говорит Штаб гражданской безопасности Омской области! Граждане! Объявлен учебный сигнал: «Внимание всем». Просим сохранять спокойствие и действовать в обычном режиме, как вас учат на занятиях по гражданской обороне, - говорилось в послании.

По утверждению телезрителей, трансляцию по всем каналам прервали в час ночи и показали это сообщение несколько раз подряд.

Заверение, что тревога учебная, не успокоило людей. Особенно их озадачило, что надо действовать в каком-то обычном режиме. Они начали узнавать в соцсетях, что это было. Судя по всему, спасатели просто решили проверить систему оповещения.

ИСТОЧНИК KP.RU