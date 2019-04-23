Бывшего омского главного пристава пристава Витрука перевели под домашний арест

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-23T08:06:10+03:00

До этого он находился в СИЗО

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В Куйбышевском районном суде рассмотрели ходатайство и продлении ареста для бывшего главы УФССП России по Омской области Владимира Витрука. Напомним, осенью его задержали по обвинению в получении взятки.

По версии следствия, он получил 300 тысяч рублей за снятие ареста с автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего бизнесмену. В конце ноября 2018 года он был отстранен от должности и помещен в СИЗО. Сейчас его обязанности временно исполняет Галина Титова.

Накануне суд принял решение о смягчении меры пресечения для бывшего главного пристава - из изолятора его переведут под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU