Бывшего омского главного пристава пристава Витрука перевели под домашний арест
До этого он находился в СИЗО
Фото: r55.fssprus.ru
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В Куйбышевском районном суде рассмотрели ходатайство и продлении ареста для бывшего главы УФССП России по Омской области Владимира Витрука. Напомним, осенью его задержали по обвинению в получении взятки.
По версии следствия, он получил 300 тысяч рублей за снятие ареста с автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего бизнесмену. В конце ноября 2018 года он был отстранен от должности и помещен в СИЗО. Сейчас его обязанности временно исполняет Галина Титова.
Накануне суд принял решение о смягчении меры пресечения для бывшего главного пристава - из изолятора его переведут под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU