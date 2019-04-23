2019-04-23T08:19:41+03:00
Общество

В Омске поймали пару, которая организовала интернет-магазин с наркотиками

Они делали закладки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске поймали пару, которая организовала интернет-магазин с наркотикамиВ Омске поймали пару, которая организовала интернет-магазин с наркотикамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Мужчину с женщиной полицейские поймали на улице 5-я Кордная в Омске. Оперативникам поступила информация, что они могут распространять наркотики, поэтому за ними организовали слежку. При досмотре у 30-летнего мужчины нашли 1 грамм амфетамина и 0,5 граммов соли, а у женщины 4 пакетика с 4 граммами амфитамина. По всей видимости, в поселке Кордный они планировали делать закладки.

В полиции рассказали, что пара организовала собственный интернет-магазин, где они продавали наркотические и психотропные вещества. Сейчас на них завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Мужчину уже заключили под стражу, а женщину отпустили под подписку о невыезде.

В Омске поймали пару, которая организовала интернет-магазин с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омские следователи выясняют, почему женщина избила полицейского рыбой
Канадский экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни
За загрязнение земель сельхозназначения суд назначил штраф
Омичей приглашают на ВЫСТАВКУ "Сибирская строительная неделя 2019"
В Омске на одного мастера спорта стало больше
Омичей напугало объявление о тревоге от МЧС, прервавшее ночную трансляцию по ТВ
Бывшего омского главного пристава пристава Витрука перевели под домашний арест
Омичка отсудила 450 тысяч компенсации за аварию
Омичка хотела продать холодильник через интернет и лишилась 28 тысяч
В Омске за вечер поймали 14 пьяных водителей
Пьяный омич угрожал расправой женщине-таксисту из-за плохого вождения
Все отремонтированные в прошлом году в Омске дворы уже разрушаются
Чтобы газ не отключили – плати вовремя!
Не выполнил предписание во время - плати штраф
Этой весной повестки в армию получат больше 7300 омичей
Последние слова героя-подростка из Омска, спасшего тонувшего школьника: «Прости меня, Маша»
Сотрудники «СТБ-Охрана» задержали агрессивного посетителя магазина
В Омске по ночам три дня будут перекрывать Окружную дорогу
«Поколение М» ищет талантливых юных дизайнеров из Омска
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России: Омск в их числе
В Омске сняли на видео, как сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии
В Омске начали сбор денег семье подростка-героя, который погиб, спасая детей из котлована
Омской пенсионерке вместо 120 тысяч мошенница подсунула нарезанные газеты
Омская прокуратура выявила хищения при капремонте
Омичи предпочитают кататься в Шерегеше и на «Розе хутор»: Tele2 подвела итоги горнолыжного сезона на основе big data
В «Росводоканал Омск» прошло заседание Общественного совета
Омич убил приятеля из-за того, что тот оскорблял его девушку