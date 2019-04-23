СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-23T08:19:41+03:00

В Омске поймали пару, которая организовала интернет-магазин с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Мужчину с женщиной полицейские поймали на улице 5-я Кордная в Омске. Оперативникам поступила информация, что они могут распространять наркотики, поэтому за ними организовали слежку. При досмотре у 30-летнего мужчины нашли 1 грамм амфетамина и 0,5 граммов соли, а у женщины 4 пакетика с 4 граммами амфитамина. По всей видимости, в поселке Кордный они планировали делать закладки.

В полиции рассказали, что пара организовала собственный интернет-магазин, где они продавали наркотические и психотропные вещества. Сейчас на них завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Мужчину уже заключили под стражу, а женщину отпустили под подписку о невыезде.

В Омске поймали пару, которая организовала интернет-магазин с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU