2019-04-23T07:17:50+03:00
Общество

Омичка отсудила 450 тысяч компенсации за аварию

Она получила серьезные травмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка отсудила 450 тысяч компенсации за авариюОмичка отсудила 450 тысяч компенсации за авариюФото: Мария ЛЕНЦ
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Женщина попала в аварию на проспекте Королева в Омске. Она переходила дорогу, когда ее внезапно сбила машина. Водитель машины оказался на служебном автомобиле, а это значит, что за все его действия должен отвечать его работодатель. Женщина получила серьезные травмы, она несколько месяцев не могла ходить, ее реабилитация не окончена до сих пор, несмотря на то, что после аварии уже прошел год.

В прокуратуре сообщили, что суд признал виновным водителя. Он получил 1,5 года ограничения свободы. Женщина после долгого лечения обратилась в суд за моральной компенсацией к работодателю водителя. Ей удалось отсудить 450 тысяч, однако компания не спешила выплачивать деньги омичке. Работодатель виновного водителя, напротив, подал апелляцию. Однако решение суда оставили без изменений, и организации все же придется выплатить деньги пострадавшей женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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