2019-04-23T07:08:12+03:00
Общество

Омичка хотела продать холодильник через интернет и лишилась 28 тысяч

Женщина зачем-то назвала мошенникам все данные своей банковской карты
Анна МИКУЛА
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Сейчас интернет-мошенников ищет полиция.Сейчас интернет-мошенников ищет полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В омском отделе полиции № 1 идет проверка сразу по двум фактам мошенничеств через интернет.

В первом случае пострадала жительница Кировского округа. 33-летняя женщина опубликовала на одном из сайтов объявление о продаже холодильника. Правда, вместо того, чтобы заработать, она лишилась денег.

Потенциальный покупатель предложил перевести оплату ей на банковский счет, для чего запросил реквизиты карты. Доверчивая омичка назвала все данные. После этого у потерпевшей списалось 28 000 рублей.

Второй такой же случай произошел с 28-летним молодым человеком. Омич, наоборот, планировал сделать покупку в интернете и приобрести гидронасос. Мужчина оплатил товар, после чего «продавец» перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенника, заявитель обратился в полицию.

- Не переводите денежные средства незнакомым лицам, не пообщавшись с ними лично, даже незначительные суммы; никому не сообщайте реквизиты банковской карты, - предупреждает омичей пресс-служба регионального УМВД. - Совершая сделки купли-продажи, оказания услуг в сети Интернет, убедитесь в надежности продавца (покупателя), наличии и качестве товара. Как можно чаще напоминайте родственникам и близким о необходимости соблюдать осторожность при общении в сети Интернет. Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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