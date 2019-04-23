В Омске за вечер поймали 14 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-23T06:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувших выходных в Омске сотрудники ГИБДД проводили массовые проверки водителей на дорогах города. На дорогах им удалось поймать 7 водителей, которые признались, что сели за руль пьяными и еще 7 человек отказались «дышать в трубочку». Всего за время рейда в Омске нашли 227 нарушений.

Как сообщили в Госавтоинспекции, сразу 10 омичей сели за руль, не имея прав вообще, а 12 человек признались, что права у них есть, но они забыли их дома.

- Госавтоинспекция Омской области призывает жителей и гостей Омской области исключить факты управления транспортными средствами в нетрезвом виде. Если вы заметили водителя, находящегося за рулем в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, сообщите о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8 (3812) 79-20-10, 79-35-04, - сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU