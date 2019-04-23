2019-04-23T05:05:13+03:00
Происшествия

Пьяный омич угрожал расправой женщине-таксисту из-за плохого вождения

Буяна задержали сотрудники Росгвардии
Станислав МУХИН
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На необычный вызов пришлось выезжать сотрудникам Росгвардии. В выходной день около полудня поступил звонок: омичка рассказала, что у нее возник конфликт с клиентом такси. Женщина занималась частным извозом. Она довезла нетрезвого мужчину по указанному адресу, но в конце поездки он стал угрожать ей из-за плохой, по его мнению, манеры езды. Когда водитель вышла из машины, клиент забаррикадировался в салоне.

Приехавшие сотрудники Росгвардии обнаружили неадекватного клиента такси внутри машины. Он сразу же вышел из авто и стал оправдываться: мол, девушка совсем не умеет ездить. В итоге пьяного омича доставили в отделение для разбирательств. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Росгвардии по Омской области, женщина-таксист во время поездки правил дорожного движения не нарушала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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