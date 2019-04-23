Все отремонтированные в прошлом году в Омске дворы уже разрушаются

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-23T04:36:28+03:00

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Специальная комиссия проверила, как пережили зиму отремонтированные в прошлом году 75 дворов. Как выяснилось, нарушения есть на всех этих территориях.

– С 1 по 18 апреля мы комиссионно проверили состояние общественных и дворовых территорий. Выявлен ряд замечаний. По итогам объездов комиссией составлены акты. В ходе совещания установлены сроки устранения этих замечаний. В рамках гарантийных обязательств их необходимо устранить до 30 апреля включительно, – сообщил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Владимир Казимиров.

Представители подрядных организаций ООО «СибДор», ООО «АРТ РемСтрой», ООО «Дорстрой-55» и ООО «Новые технологии», ООО ТСК «Рассвет» уже пообещали мэрии представить графики выполнения работ.

Объем замечаний значительный. Подрядчикам придется за свой счет устранить просадки, трещины и выкрашивание асфальта, просадки и деформацию тротуарной плитки, а также заполнить швы между плиткой, вывезти строительный мусор с газонов, восстановить поврежденные бортовые камни и скамьи, поправить и закрепить малые архитектурные формы, закрепить ограждения и заново их покрасить, а также привести в порядок опоры освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU