2019-04-22T14:37:16+03:00
Общество

Этой весной повестки в армию получат больше 7300 омичей

Пока призвали лишь 120 юношей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Этой весной повестки в армию получат больше 7300 омичейЭтой весной повестки в армию получат больше 7300 омичейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Омске уже почти месяц идет военный призыв. Норма призыва, установленная штабом Центрального военного округа в этом году, составляет 380 человек (в прошлом году эта цифра была 322 человека).

- Вызову на заседания призывных комиссий в этом году подлежит 7338 омичей. Специалистами уже оповещен 4301 человек, это составляет 59% от плана, призвано на военную службу 120 человек, что составляет более 31% от общего числа призываемых в Вооруженные Силы Российской Федерации, - сообщил директор департамента общественной безопасности администрации Омска Алексей Сиренко.

Сейчас особое внимание уделяется оповещению юношей Омска, также специалисты всеми силами стараются контролировать призывников для того, чтобы они явились на заседание призывных комиссий, так как многие юноши уклоняются от армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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