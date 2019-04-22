2019-04-22T14:19:13+03:00
Общество

Последние слова героя-подростка из Омска, спасшего тонувшего школьника: «Прости меня, Маша»

Это он сказал своей сестренке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Личный архивФото: Личный архив
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Геройский поступок 14-летнего школьника, спасшего тонущего на котловане мальчика ценой собственной жизни, не оставил равнодушным омичей. Подросток со своей сестренкой проходил мимо котлована неделеко от улицы Малиновского в Омске и вдруг увидел тонущих детей. Ребята играли на берегу, а потом решили посоревноваться в смелости и вышли на хрупкий апрельский лед заброшенного котлована. Внезапно лед под ними треснул, а дети в мгновение оказались под водой. 14-летний Артур бросился на помощь детям. Один мальчик с помощью на Артура и еще одного подбежавшего мальчика выбрался из-под воды, но сам он оказался подо льдом с 8-летним ребенком. Выбраться они уже не смогли.

Как рассказывает мама Артура, сестра героя осталась на берегу, она предупреждала его о том, что не стоит рисковать жизнью. Но Артур хотел помочь детям.

- Прости меня, Маша, - только и успел сказать он сестренке.

Сейчас родители просят помочь собрать деньги на похороны Артура, и ищут виновных. Они считают, что кто-то должен ответить за смерть двух ребят, а котлован нужно засыпать, чтобы избежать новых трагедий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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