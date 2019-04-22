2019-04-22T13:47:05+03:00
Общество

В Омске по ночам три дня будут перекрывать Окружную дорогу

Там будут ремонтировать ж/д пути
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске по ночам три дня будут перекрывать Окружную дорогуВ Омске по ночам три дня будут перекрывать Окружную дорогуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ограничения движения на Окружной дороге введут из-за капитального ремонта железнодорожного пути на охраняемом железнодорожном переезде по улице Барабинской. Так, движение по окружной дороге от улицы Барабинской до въезда на проезд к административному зданию, 30 по улице Барабинской будут запрещать по ночам в течение трех дней.

- Ограничения будут введены 26 апреля с 22:00 до 06:00 27 апреля, с 22:00 27 апреля до 06:00 28 апреля, с 22:00 28 апреля до 06:00 29 апреля 2019 года, - сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Омска.

Для водителей установят временные дорожные знаки и информационные щиты. Перекрытый участок дороги можно будет объехать по улицам Кирова, 4-й Транспортной, 3-й Молодежной и Барабинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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