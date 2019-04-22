Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России: Омск в их числе

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-22T13:13:17+03:00

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Агентство РИА «Рейтинг» составило демографический рейтинг регионов. Омская область оказалась в лидерах среди регионов, из которых уезжает больше всего жителей. Наш регион оказался на втором месте по оттоку населения.

За три года из Омской области уехали рекордные 27,9 тысяч человек. На первом месте оказался Дагестан, откуда за три года уехало чуть больше – 34,6 тысяч человек. Однако в Дагестане гораздо лучше ситуация с рождаемостью, поэтому численность региона не так стремительно убывает, как у нас. Также активно уезжают люди из Оренбургской области, Коми и Алтайского края.

Среди городов, куда активно переезжают люди - Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU