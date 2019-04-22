В Омске сняли на видео, как сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии
Авария случилась накануне утром на улице 11-я Рабочая в Октябрьском округе. Неизвестно, что послужило причиной аварии, на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, чтобы во всем разобраться и составить протоколы. Однако водители не смогли договориться и определить виновника столкновения мирным путем, они стали выяснять отношения кулаками.
Очевидцы засняли драку двух водителей и выложили в социальные сети. На видео видно, что водители после словесной перепалки начинают драку. Их пытаются разнять прибывшие сотрудники ГИБДД, но водители не унимаются. После этого им пришлось растаскивать водителей-драчунов за ноги. Чем закончилось разбирательство и кто виноват в аварии сейчас пока неизвестно.
Сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU