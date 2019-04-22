2019-04-22T12:54:56+03:00
Общество

В Омске сняли на видео, как сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии

Их пришлось растаскивать за ноги [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске сняли на видео, как сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварииВ Омске сняли на видео, как сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварииФото: vk.com
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Авария случилась накануне утром на улице 11-я Рабочая в Октябрьском округе. Неизвестно, что послужило причиной аварии, на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, чтобы во всем разобраться и составить протоколы. Однако водители не смогли договориться и определить виновника столкновения мирным путем, они стали выяснять отношения кулаками.

Очевидцы засняли драку двух водителей и выложили в социальные сети. На видео видно, что водители после словесной перепалки начинают драку. Их пытаются разнять прибывшие сотрудники ГИБДД, но водители не унимаются. После этого им пришлось растаскивать водителей-драчунов за ноги. Чем закончилось разбирательство и кто виноват в аварии сейчас пока неизвестно.

Сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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