В Омске сняли на видео, как сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-22T12:54:56+03:00

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Авария случилась накануне утром на улице 11-я Рабочая в Октябрьском округе. Неизвестно, что послужило причиной аварии, на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, чтобы во всем разобраться и составить протоколы. Однако водители не смогли договориться и определить виновника столкновения мирным путем, они стали выяснять отношения кулаками.

Очевидцы засняли драку двух водителей и выложили в социальные сети. На видео видно, что водители после словесной перепалки начинают драку. Их пытаются разнять прибывшие сотрудники ГИБДД, но водители не унимаются. После этого им пришлось растаскивать водителей-драчунов за ноги. Чем закончилось разбирательство и кто виноват в аварии сейчас пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/704583" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU