Омской пенсионерке вместо 120 тысяч мошенница подсунула нарезанные газеты

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-22T12:21:16+03:00

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Возле дома по проспекту Карла Маркса к 83-летней пенсионерке подошла женщина. Она спросила у бабушки дорогу в поликлинику. Пенсионерка с ней разговорилась, и женщина внезапно сказала, что на ее сына наложена порча. Если не провести «чистку» всех ценностей женщины, то ее сын умрет 28 мая. Женщина очень испугалась за своего сына и повела незнакомку в свою квартиру. Там она отдала ей золотое кольцо, сережки и 120 тысяч рублей. После этого незнакомка исчезла, оставив вместо денег нарезанные газеты. Пенсионерка копила деньги для того , чтобы помочь сыну с кредитом.

Как рассказали в пресс-службе полиции, мошенницу сейчас ищут. Ее приметы: на вид 60-65 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения. Была одета в серую вязаную шапку и серую куртку-пуховик ниже колен без капюшона. Омичей просят помочь с поисками женщины и позвонить по телефонам 79-33-02 или 02, если кто-то видел подозреваемую.

Пенсионерка, потерпевшая от мошеннических действий.

ИСТОЧНИК KP.RU